Mechelaar vrijgesproken na racistisch bericht op Facebookpagina ‘Ge zijt van Mechelen als…’ TVDZM

21 november 2019

14u14 0 Mechelen Een Mechelaar, die momenteel in Portugal verblijft, is door de rechtbank in Mechelen vrijgesproken voor racisme. Vorige maand moest hij zich verantwoorden voor een bericht op de Facebookpagina ‘Ge zijt van Mechelen als…’.

“In het bericht vroeg hij zich onder meer af waarom er in ons ‘apenland’ meer criminele ‘makkaken’ zijn dan Belgen”, legde de openbaar aanklaagster uit. “Een bezorgde burger nam een printscreen en stapte hiermee naar de politie.” De Mechelaar werd verhoord. Tijdens zijn verklaringen verschool hij zich achter zijn vrije meningsuiting.

Eerst werd er nog getracht om de zaak af te ronden met een bemiddeling. Zo moest deMechelaar een rondleiding gaan volgen in het Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten, kazerne Dossin. Toen hij dit weigerde, werd de Mechelaar gedagvaard.

Het parket zag hem graag veroordeeld tot een celstraf van zes maanden en eiste ook nog een geldboete van 150 euro. Zijn raadsman Frédéric Thiebaut ging voor de vrijspraak. Volgens hem is er met het bericht op Facebook nooit opgeroepen tot haat of werd er aangezet tot racisme. “Dit is in België wel strafbaar, racisme an sich niet”, aldus meester Thiebaut. “Helaas. Want ook ik walg ervan. Maar het is nu eenmaal zo.”

De rechtbank volgde deze redenering en sprak de Mechelaar dus vrij. “Er kan niet worden bewezen dat hij door het posten van zijn bericht de bedoeling had om anderen aan te zetten tot haat of geweld. Bovendien heeft hij recht op vrije meningsuiting”, motiveerde de rechter haar beslissing.