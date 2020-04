Mechelaar start geldinzameling voor aankoop mondmaskers Wannes Vansina

20 april 2020

18u04 0 Mechelen Mechelaar Bilal Zouggaghi en zijn bedrijf Klikzo zijn een geldinzameling gestart voor de aankoop van mondmaskers voor de zorgsector.

Zouggaghi roept op via zijn website één of meerdere mondmaskers te doneren voor de medewerkers van de zorg. Hij liet zich inspireren door een Nederlands voorbeeld, waar een bedrijf op gelijkaardige wijze op een maand tijd 600.000 euro ophaalde.

“Ik hoorde de verhalen van mijn zus, die in een ziekenhuis werkt, over de tekorten. Ik wilde iets doen en had toevallig contact met die leverancier in China, die al aan verschillende landen heeft geleverd. Vervolgens zijn we tot een overeenkomst gekomen.”

“De prijs bedraagt maximum 2,95 euro het stuk, terwijl ze op de markt soms woekerprijzen van 14 euro vragen voor een maskertje. Stel dat we twee miljoen stuks kunnen aankopen, dan komt hij ze gratis met het vliegtuig leveren.”

Een bijdrage leveren kan al vanaf 5 euro. “Wie doneert, zal ik netjes op de hoogte houden van het verdere verloop. Bedrijven die doneren, komen met hun logo op mijn pagina terecht”, besluit Zouggaghi.