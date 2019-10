Mechelaar riskeert acht maanden cel voor slagen en verwondingen TVDZM

08 oktober 2019

Abdeslam B., een man uit Mechelen, stond vanochtend voor de rechter. Hij moest er zich verantwoorden voor slagen en verwondingen. De feiten dateren van vorig jaar. De Mechelaar was toen aan het wandelen op de Veemarkt toen twee anderen zijn pad kruisten. “Plots begon hij de twee mannen uit te schelden en deelde hij plots een vuistslag uit”, klonk het bij het parket. “De slachtoffers konden vluchten maar beklaagde ging hen achterna en deelde opnieuw een slag uit.” Op basis van camerabeelden kon de politie, de beklaagde identificeren. Vandaag vorderde het parket een celstraf van acht maanden en een geldboete van 800 euro. Beklaagde zelf ontkende de feiten niet maar minimaliseerde ze: “Ik had schrik van hen. Zij hadden me kort daarvoor al een keer bedreigd.” Aan de rechter vroeg hij een milde straf. Of hij die zal krijgen weten we pas op 4 november. Beklaagde liep in het verleden al veroordelingen op voor verkrachting, drugs en agressie.