Mechelaar Nezar S'rifi tekent eenjarig contract bij VVV-Venlo in Eredivisie: “Ik weet dat ik ver kan geraken” Kevin De Munter

14 september 2020

10u20 0 Mechelen Nezar S’rifi verzilverde vrijdag zijn proefperiode bij VVV-Venlo met een éénjarige overeenkomst, met optie voor een extra jaar. De jonge Mechelaar nam zondag ook meteen plaats op de bank bij de Limburgers voor het Eredivisieduel bij Emmen (3-5 winst red.), maar tot de eerste minuten op het hoogste niveau kwam het vooralsnog niet. Geen probleem voor S’rifi. “Als je ziet van waar ik kom, is dit al ongelofelijk”, klinkt het.

S’rifi trapte zijn carrière op gang bij SK Heffen waar hij na twee jaar werd weggeplukt door KV Mechelen. Van daaruit ging het naar de JMG Academy van Maged Samy, maar nadat Thomas Caers naar Waregem trok om er met Patrick Decuyper de Essevee Soccer School op te richten, maakte S’rifi op vraag van Caers de overstap naar de Gaverbeek. Op zestienjarige leeftijd tekende de middenvelder ook zijn eerste profcontract in Waregem, maar na goed een jaar lonkte Spanje in de vorm van tweedeklasser Leonesa. Het begin van een bewogen periode voor de 20-jarige Mechelaar.

“Leonesa stalde me bij de U19 en leende me meteen uit aan Alcorcón, maar dat was allemaal prima”, zegt de veelvoudige jeugdinternational. “Ik voetbalde er tegen leeftijdsgenoten van Real en Atlético Madrid en dat waren goede omstandigheden om me verder te ontwikkelen. Maar na een jaar bleek al dat Leonesa z’n beloftes niet na zou komen. Er werd mij een plaats in de A-kern beloofd, maar zover kwam het nooit.”

“Intussen overhaalden twee makelaars ‘met concrete interesse uit België’ me om mijn contract in Spanje te ontbinden. Leonesa en ik gingen dus in onderling overleg uit elkaar, maar van die zogenaamde concrete aanbiedingen hoorde ik niets. Het bleken allemaal loze woorden en daar zat ik dan als jonge gast, zonder club. Daarna trainde ik zes maanden lang alleen bij Lieven Maesschalck tot ik vorig seizoen bij Lierse Kempenzonen terecht kwam. Daar ging het de goede kant uit en zat ik op de bank tegen Heist, maar een week later sloeg corona toe. Toch zag het er naar uit dat er een vervolg zou komen in Lier, want de signalen waren positief. Maar opeens volgde een telefoontje dat ik niet meer terug werd verwacht. Dat was een harde klap, want zo ging ik van aanstormend talent en jeugdinternational die in Spanje aan de slag was, naar een speler die ze zelfs in eerste amateur niet meer wilden.”

“Gelukkig kreeg ik veel steun van mijn familie en via via kon ik afgelopen zomer op proef bij VVV-Venlo. Na een of twee trainingen zei de trainer al dat hij me er graag bij wilde en toen ik vrijdag mijn contract tekende was ik enorm opgelucht. Tegen Emmen zat ik al op de bank en hoewel je als invaller altijd hoopt op minuten, was het voor mij ook zeker geen ontgoocheling. Als je ziet van waar ik kom, is dit al ongelofelijk. Ik leerde de voetbalwereld kennen op de harde manier en leerde tegelijkertijd omgaan met de tegenslagen. Ik geloof dat alles gebeurt met een reden en zo heb ik me naar de Eredivisie gewerkt.”

“Dat de coach echt in me gelooft is een opsteker en de Nederlandse competitie ligt me wel denk ik. Of ik een lefgozer ben? (lacht) Ja toch wel. Ik ben niet de grootste of de sterkste, maar ga geen duel uit de weg, neem altijd mijn verantwoordelijkheid en zoek de voetballende oplossing. Zo zien ze het hier graag en dat hoop ik ook te laten zien het komende jaar. Verder kijk ik ook niet, want ik maakte al te veel mee om nog te dromen. Ik heb geen zicht op wat er op mijn pad zal komen, maar ik weet wel dat ik ver kan geraken.”