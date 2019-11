Mechelaar leerde bange Gert Verhulst koorddansen voor ‘De Battle’: “Koorddansen geeft gevoel van rust” Wannes Vansina

14 november 2019

16u18 0 Mechelen Nu zaterdag start op VIER het gloednieuwe programma ‘De Battle’. Voor dat programma ging Gert Verhulst aan het koorddansen. Op grote hoogte en liefst zonder zijn nek te breken. Aan begeleider Johan Wuyts (35) van artiestengroep Lyapunov uit Muizen om dat voor elkaar te krijgen.

5 maanden lang hebben media-icoon Gert Verhulst, tv-fenomeen James Cooke, actrice en tv-persoonlijkheid Katja Schuurman en topcomedian Najib Amhali hun lichaam en geest intensief getraind voor enkele waanzinnige opdrachten. Van Verhulst werd verwacht dat hij kan wandelen op een koord op hoogte.

“We kregen slechts enkele maanden de tijd om ons voor te bereiden op onze opdrachten en het was een serieuze uitdaging om mezelf tot het uiterste te pushen. Ik heb zelfs speciaal mijn meniscus laten opereren voor deze show. Ik ben wel heel bang, want ik moet op een koord lopen en ik heb hoogtevrees…”, aldus Verhulst.

Passie

De man die hem op het koord moest krijgen: Johan Wuyts. De eerste training vond in april plaats. Het was soms dansen op een slappe koord. “Het werd een hobbelig parcours. Niet omdat Gert slecht was, wel omdat hij weinig tijd had én geopereerd moest worden aan zijn knie omdat hij deze ten gevolge van het programma had overbelast. We hebben met de riemen moeten roeien die we hadden.”

Maar Verhulst had natuurlijk wel een expert aan zijn zijde. Johan begon zeven jaar geleden met koorddansen en maakte daar intussen zijn beroep van. “Ik begon als jongleur en in de circusschool kwam ik in aanraking met kabellopen. Ik vond het leuk, ben blijven oefenen en leerde nieuwe disciplines kennen. Ik volgde verschillende stages en toen ik mijn baan verloor, heb ik mijzelf tussen het zoeken naar werk door verder bekwaamd. Het werd een passie.”

Wat hem zo boeit? “Het variabele. Elke installatie is anders. Daarnaast – en dat zal misschien wat raar klinken voor wie het nooit heeft gedaan – geeft koorddansen een gevoel van rust. Koorddansen en spanning en stress gaan niet samen.”

Blind

Uiteindelijk werd koorddansen zijn fulltime job. “Ik ben als zelfstandige gestart en een bedrijf Lyapunov opgericht omdat niemand het deed. Sindsdien vormen we een groep van collega-koorddansers uit binnen en buitenland – als je wat beter bent, dan wordt het een kleine wereld. We realiseren koorddansprojecten op maat, bijvoorbeeld voor evenementen of tv-opnames.”

Afgelopen zomer was hij onder meer te zien bij de opening van de Gentse Feesten, maar ook het buitenland lonkt meer en meer. Zo stond hij een paar maanden geleden op koorden die gespannen waren over honderd meter naar een hoge toren in het centrum van Krakau. Hij en zijn collega’s dansen overigens niet alleen op een koord, maar voeren ook stunts uit als jongleren, eenwieleren of blind lopen.

Zelf durf ik ongezekerd op hoogte lopen met een balanceerstok

op een strakke koord, maar zonder de juiste voorbereiding raad ik

niemand aan om het te doen Johan Wuyts (35), professioneel koorddanser

Of het niet gevaarlijk is? “Zelf heb ik niet meer opgelopen dan wat blauwe plekken, schrammen en een omgeslagen voet. Het risico bestaat altijd dat je je evenwicht verliest en valt. Belangrijk is je vaardigheden goed in te schatten. Zelf durf ik ongezekerd op hoogte lopen met een balanceerstok op een strakke koord, maar zonder de juiste voorbereiding raad ik niemand aan om het te doen.”

Schoenmaat

Een school is Lyapunov niet, maar Wuyts geeft wel opleidingen. Zo gaf hij al koorddansles aan kinderen van 6 à 7 jaar, maar ook aan zeventigers. “Niemand wordt als koorddanser geboren. Je past de techniek aan de leeftijd aan. Slackline (op een licht elastische band – red.) is meer voor een jong iemand die fysiek goed is. Wie wat ouder is, geven we een balanceerstok. Zo deden we het ook met Gert.”

Dat Verhulst groot is van gestalte, maakte weinig uit. Alleen moest de balanceerstok wat langer zijn en moesten we speciaal voor hem koorddansschoenen maken. “Deze hebben dunne zolen om de kabel goed te voelen, maar worden in zijn maat niet verkocht.”

Johan houdt een positief gevoel over aan het traject. “Ik vond dit een zeer leuke vraag. Geboren in 1984 ben ik opgegroeid met Gert en zag ik hem wekelijks op tv. Nu heb ik hem persoonlijk leren kennen als een aangenaam persoon. Ondanks zijn bekendheid blijft hij toch vrij ‘down to earth’.” Al mocht dat in dit geval natuurlijk net niet. Hoe het avontuur is afgelopen, is vanaf dit weekend elke zaterdag te zien om 20.10 uur op VIER.