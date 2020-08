Mechelaar lanceert mondmasker met een geurtje: “Ruik je niets? Tijd om in thuisisolatie te gaan!” Wannes Vansina

26 augustus 2020

17u29 1 Mechelen Een mondmasker dat je vertelt dat je besmet bent geraakt met Covid-19. Dat is het Aromask, een uitvinding van de Mechelse ondernemer Bilal Zouggaghi (29). “Het masker verspreidt een heerlijke geur van bijvoorbeeld munt of appel. Ruik je niets, dan is het tijd om in thuisisolatie te gaan!” Midden september moet het mondmasker met een geurtje in de winkel liggen.

Zouggaghi startte begin januari met Klikzo, een bedrijfje dat websites en webshops bouwt voor ondernemers. Bij het uitbreken van de coronapandemie zette de van origine Utrechtnaar een geldinzameling op voor de aankoop van mondmaskers voor de zorgsector. Zo belandde hij in de wereld van de mondkapjes.

De wetenschap dat vier op vijf mensen niet meer kunnen ruiken als ze besmet zijn met de Covid 19, zette hem aan het denken. “Vaak is het verlies van reuk en smaak het eerste, en soms zelfs het enige, symptoom van een besmetting. Aangezien we tegenwoordig allemaal een mondmasker moeten dragen, leek het mij een goed idee om er eentje met een geurtje te ontwikkelen”, doet hij het verhaal.



Pandemie indijken

Door het geurmasker te dragen kan je volgens Zouggaghi dus zelf ontdekken of je mogelijk besmet bent of niet. “Bij het opzetten duw je op een van de geurbolletjes en komt een heel lekkere geur vrij: munt, bosbessen, citroen-grapefruit, groene appel en – mijn favoriet – ijsperzik. Hoe meer bolletjes je indrukt, hoe intenser de geur.”

“Ruik je niks, dan ben je mogelijk besmet en weet je dat het tijd is om in thuisquarantaine te gaan en om jezelf te laten testen. Mocht iedereen wat meer op zijn reuk letten, dan zouden we de pandemie sneller kunnen indijken.” De maskers zijn volgens de bedenker overigens langer te dragen dan normale wegwerpmondkapjes.

Mood

Maar ook als je wél iets ruikt, is het masker zinvol. “We worden allemaal geconfronteerd met de slechte geur die zo’n mondmasker heeft. Enkele uren een onaangename geur moeten ruiken, heeft ook effect op onze mood. Het Aromask daarentegen zal je met plezier dragen”, lacht hij.

De mondmaskers zijn klaar. Zouggaghi werkt enkel nog aan de verpakking en vervolgens wil hij de maskers op de markt brengen. Waar kan hij op dit ogenblik nog niet zeggen. Wat ze gaan kosten, is nog niet bekend. “Ik wil niet omdat dit iets nieuws is een jackpotprijs vragen, maar de maskers goedkoop aanbieden. Ze zijn voordeliger dan de huidige maskers op de markt”, maakt hij zich sterk.

