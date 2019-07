Mechelaar Jonas rijdt met bakfiets naar Montenegro om zieke Femke (10) te steunen: “Alsof ik elke dag de Ventoux ben opgereden” Antoon Verbeeck

07 juli 2019

16u09 5 Mechelen Met de bakfiets richting Montenegro en dat voor een goed doel: dat is de knappe prestatie die de 23-jarige Jonas Van Cauteren, een Mechelaar met roots in Sint-Niklaas, de afgelopen dagen presteerde. Vandaag kwam hij thuis na een gesponsorde fietsreis van drie weken, die geld in het laatje bracht voor Femke De Pauw uit Opwijk, een meisje van 10 jaar met een ongeneeslijke spierziekte.

Nee, een fietsgroentje is Jonas zeker niet. De twintiger die fietsenmaker is bij het Mechelse Bikeplanet Sport reed vorig jaar nog richting Italië. “Vooral Zwitserland had mij tijdens die reis betoverd. Het stond dus vast dat ik voor mijn fietsavontuur van dit jaar opnieuw die richting zou uitrijden. Uiteindelijk koos ik voor de Balkan, met name Montenegro, als eindbestemming. Ik wou het ook niet zomaar doen en besloot voor een goed doel te fietsen”, legt Jonas uit. “Femke De Pauw zit in een rolstoel als gevolg van de ongeneeslijke spierziekte SMA. Ze is de zus van een goede vriendin van mijn vriendin. Femke verloor enkele jaren geleden haar vader en is in het verleden het slachtoffer geweest van personen die van alles voor haar zouden organiseren om haar het leven aangenamer te maken. Maar uiteindelijk staken deze mensen het geld in eigen zak en verdwenen ze. Daarom besloot ik mijn fietsreis aan te haken aan het initiatief ‘Spaarpot voor Femke’, een verzameling van inzamelingsacties voor Femke.”

Platte banden en winden

Op 17 juni begon hij in Mechelen aan zijn gesponsorde fietstocht. “Net voor Leuven had ik al meteen een platte band. Maar ik mag zeker niet klagen over het verdere verloop van de reis. In Straatsburg volgde een tweede en laatste platte band en in Kroatië moest ik twee afgebroken spaken vervangen. Je moet dan vooral je plan trekken. Hier kan je bij pech een fietsenwinkel opzoeken of de hulp vragen van andere fietsers. Maar tijdens mijn reis kwam ik op sommige dagen misschien twee fietsers tegen. Bij pech sta je er dus alleen voor.” Niet alleen bij pech, ook wanneer je door weer en wind de Alpen of Dolomieten moet trotseren. “Ik heb het even uitgerekend: zo goed als elke dag heb ik de Mont Ventoux opgereden. De weersomstandigheden waren ook heel divers. Er waren dagen van 40 graden, maar ik kreeg ook te maken met winden van 100 kilometer per uur, en dat terwijl er vrachtwagens me voorbij snelden. Je bent eenzaam en kwetsbaar, maar je leert ook andere culturen kennen en beleeft een onvergetelijk avontuur.”

Steunberichtjes

“Via Facebook heb ik gevolgd waar Jonas was. Ik stuurde hem ook berichtjes om hem te steunen. Ik vind het heel leuk dat hij dit voor mij wou doen”, reageert Femke. “Na hetgeen we hebben meegemaakt, is het leuk om te weten dat er mensen zijn die wél goede bedoelingen hebben en ons willen steunen. En dan nog met zo’n prestatie. Chapeau!”, zegt haar mama Isabelle Cossement. Op zondagmiddag kwam Jonas in Zaventem aan; de bakfiets ingeruild voor het vliegtuig. In zijn benen 2.200 kilometers, op de rekening van Femke zo’n 1.900 euro. “Mijn Facebook-pagina ‘Jonas goes to Montenegro’ blijft bestaan. Alleen zal het land worden vervangen door drie puntjes. Er komt hoogstwaarschijnlijk een vervolg, maar naar waar en voor welk goed doel weet ik nog niet. Laat me eerst maar bekomen van deze reis”, knipoogt Jonas.