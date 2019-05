Mechelaar (49) krijgt tweede kans van rechtbank na poging om vrouw te wurgen TVDZM

24 mei 2019

Een 49-jarige Mechelaar heeft een celstraf gekregen van acht maanden met probatie-uitstel. Hij moet onder meer een cursus agressiebeheersing gaan volgen. De veertiger stond terecht voor partnergeweld. Eind februari 2018 moest de politie ingrijpen omdat zijn vrouw hen had opgebeld. Zij was kort daarvoor geslagen en was zelfs zo wanhopig dat ze in de Dijle wou springen. “Nadat de agenten haar hadden gekalmeerd, stelden ze wurgsporen vast. De man werd meegenomen voor verhoor”, klonk het vorige maand op zitting. De veertiger ontkende de feiten niet. Eerst probeerde hij de feiten wel te minimaliseren. “De verwondingen waren afkomstig van een valpartij”, zei hij tegen de politie. De verdediging vroeg om een straf met probatie-uitstel en kreeg dat ook. De rechtbank stelde ook de geldboete van 400 euro uit.