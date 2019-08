Mechelaar (30) opgepakt nadat hij Spaanse agenten aan grenscontrole met Marokko bedreigde TVDZM

16 augustus 2019

15u25 0 Mechelen De politie heeft in de Spaanse enclave Ceuta een dertigjarige Mechelaar opgepakt. De man probeerde de controlepost aan de grens van Spanje met Marokko te omzeilen en vluchtte aan hoge snelheid weg. Nadat hij met zijn wagen crashte, bedreigde hij vervolgens ook de agenten nog met een mes.

Volgens de lokale krant Ceuta Actualidad vonden de feiten afgelopen dinsdagnamiddag al plaats maar raakten ze nu pas bekend. De dertiger wilde de grens oversteken in Ceuta, een Spaanse enclave in Marokko, en probeerde daarbij de controle te omzeilen. Toen dat mislukte, sloeg hij met zijn Volkswagen Golf aan hoge snelheid op de vlucht. Er volgde een achtervolging met verschillende politievoertuigen. Niet veel later kon de Spaanse politie hem klemrijden, nadat de dertiger met zijn voertuig tegen een bestelwagen was gecrasht. Volgens de Spaanse lokale krant gaf de dertiger zich niet meteen gewonnen. Hij bedreigde eerst ook nog de agenten met een mes. Naar verluidt zou dat mes zo’n 35 centimeter groot zijn geweest. Uiteindelijk kon de politie hem toch arresteren en sloot hem vervolgens op in de gevangenis.