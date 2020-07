Meals On Wheels start zomerbar Tropical Paradise: “Bieden ontspanning na drukte van het werk” Wannes Vansina

02 juli 2020

19u44 1 Mechelen Mechelen is een nieuwe zomerbar rijker: Tropical Paradise. De uitbaters zijn Talinn Hartounians en Adeh Boniatian (beiden 28) van broodjesbar Meals On Wheels. Ze weten van aanpakken. “Op een week tijd hebben we het idee bedacht en uitgevoerd.”

Meals On Wheels in de Schaliënhoevedreef in Mechelen Noord bestaat al 25 jaar. De broodjeszaak werd opgericht door haar ouders. Sinds twee jaar beschikt de zaak over een feestzaal. Die laatste ligt ten gevolge van de coronapandemie helemaal plat, de broodjesverkoop kreeg ten gevolge van het vele thuiswerken een stevige knauw.

Omdat beterschap niet meteen in het vooruitzicht ligt, gingen de uitbaters op zoek naar nieuwe initiatieven. Ze kwamen uit bij een zomerbar. “We zijn de eerste zomerbar in Mechelen Noord. Dat we in een industriepark zitten, heeft het voordeel dat er geen geluidsoverlast is en voldoende parking”, vertelt Talinn.

Met bamboe, kunstgras, loungesets, parasols en sfeerverlichting richtten ze hun zomerbar tropisch in. Een menukaart met cocktails en mocktails, fingerfood en tapas moet bezoekers culinair verwennen. Nu zaterdag wordt de opening gevierd met deejays.

“Vanaf dan zijn we elke avond geopend vanaf 17 uur. In de week willen we ontspanning bieden na het werk, elke vrijdag- en zaterdag een evenement organiseren.” Meer info hier.