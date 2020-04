Maurits wordt plots Maarten: woonproject Leopoldstraat verandert

na amper 1 week van naam Wannes Vansina

02 april 2020

16u02 1 Mechelen De toekomstige woonbuurt op de voormalige site van AZ Sint-Maarten in de Leopoldstraat krijgt een andere naam: Maarten. Bij de voorstelling van de plannen vorige week vrijdag door projectontwikkelaar Ciril droeg het nog de naam Maurits, naar een vroegere veerboot op de vaart.

De toekomstige woonbuurt in de Leopoldstraat werd vorige week voorgesteld door de projectontwikkelaar onder de naam Maurits. In de buurt rezen bezwaren, al wil de ontwikkelaar daar niet te diep op ingaan. “We willen een ontwikkeling op maat van de stad brengen, en dus ook op maat van de buurtbewoners. We hebben daarom beslist om de naam te veranderen”, zegt Thomas Bijnens van Ciril.

