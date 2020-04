Materiaal voor cannabisplantage aangetroffen in garage na grote klopjacht in Mechelse woonwijk Tim Van Der Zeypen

28 april 2020

15u00 40 Mechelen De politie heeft dinsdag een grote klopjacht gehouden in de Mechelse wijk Galgenberg. Wanneer de politie een verdacht voertuig wilde controleren, sloegen drie jongeren op de vlucht. Eén ervan werd gevat. Na verder onderzoek werd in een garagebox het materiaal gevonden voor een cannabisplantage.



Een patrouilleploeg van de politiezone Mechelen-Willebroek merkte het verdachte voertuig, een gehuurde bestelwagen, omstreeks 12.30 uur op. Wanneer de politie het voertuig nabij enkele garageboxen in de Luchtvaartstraat wilde controleren, sloegen drie jongeren op de vlucht. Eén ervan vluchtte weg in de richting van een nabijgelegen bos, de andere vluchtte weg via enkele tuinen in de buurt. De inspecteurs gingen in de achtervolging en riepen versterking in. Verschillende politieploegen kwamen massaal ter plaatse.

“De ploegen op de grond kregen ondersteuning van de helikopter van de federale politie en enkele speurhonden”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De omgeving rond de Luchtvaartstraat werd volledig uitgekamd. En met succes. Een klein uurtje na de start van de zoekactie, werd één van de verdachten gevat. Hij zat verscholen in het bos. De jongeman werd in de boeien geslagen en meegenomen naar het politiekantoor in Mechelen. De bestelwagen werd in beslag genomen en alvorens hij werd getakeld, gecontroleerd.

Cannabisplantage

Naar verluidt werd er in die bestelwagen materiaal voor een cannabisplantage aangetroffen. Vermoedelijk wilden de jongeren het materiaal er gaan opbergen in een garagebox. Ook deze werd doorzocht. Hier trof de politie volgens onze informatie nog heel wat andere materialen aan om een plantage op poten te zetten. Of de jongeren dit ook effectief van plan waren in de garage is nog niet bekend. De Mechelse afdeling van het Antwerpse parket bevestigt dat het een onderzoek heeft opgestart maar wil in het kader van het onderzoek nog geen details kwijt.

De garagebox werd na de vaststellingen ter plaatse verzegeld. Het onderzoek wordt inmiddels verder gezet door de politie van Mechelen-Willebroek. “Het zat er aan te komen dat hier zoiets zou gebeuren”, klinkt het bij enkele buurtbewoners. “Er reden hier de afgelopen dagen wel eens vaker wat verdachte voertuigen rond.” Omstreeks 14.00 uur werd de klopjacht stilaan afgebouwd. Toch blijft de zoekactie naar de andere jongeren verder gaan. Na zijn overbrenging naar het politiekantoor werd de jongeman verhoord. Indien het om een meerderjarige gaat, zal hij vermoedelijk in de loop van woensdag worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.