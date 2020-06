Massa-evenementen verboden? Dan komt Rawberry Group met intieme outdoor cooking Wannes Vansina

19 juni 2020

15u46 0 Mechelen Geen Fan Park of Aper’eau deze zomer, maar de Mechelse Rawberry Group blijft niet bij de pakken zitten. Het lanceert op 18 juli de eerste editie van ‘Under The Stars’ , een culinaire pop-up belevenis in de openlucht.

Grote evenementen zijn deze zomer niet toegelaten. Vandaar dat de Rawberry Group met iets kleinschaliger komt. Elke maand zet het op wisselende locaties twaalf domes waarin gezelschappen tot zes personen zich culinair kunnen laten verwennen. “Under The Stars werd niet bedacht omwille van corona, maar het idee geraakte wel in een stroomversnelling toen heel onze zomerse evenementen-kalender van tafel werd geveegd”, zegt Dieter Eerens.

De eerste try-out vindt plaats aan Kasteel Battenbroek. “Vervolgens zoeken we elke maand een andere locatie in België.” Chef van dienst is barbecuemaster Karel Knockaert, één van de winnaars van Mijn Pop-up Restaurant in 2017. Hij zal de culinaire bon vivants verwennen met een 10-gangenmenu bereid op zijn Tiger Fire.

De ticketverkoop start vanavond om 20 uur via www.underthestars.be. Een ticket kost 99 euro per persoon voor groepen van 4 tot 6 personen, 380 voor koppels.