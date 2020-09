Marvin Clark (Kangoeroes) opnieuw in Mechelen: “Keuze om bij te tekenen was snel gemaakt” Dirk Bogaerts

17 september 2020

11u17 0 Mechelen Kangoeroes zag deze week Marvin Clark landen. De Amerikaanse powerforward uit de Euromillions League maakte in zijn eerste seizoen een goede beurt: een contractverlenging volgde als erkenning. Clark moet eerst nog een verplichte quarantaineperiode van twee weken uitzitten.

De rookie is geen rookie meer. Marvin Clark begint over een kleine twee weken aan zijn tweede seizoen Kangoeroes. Clark bracht – ondanks tegenslag met blessures - het team veel bij. Een spierbundel die atletisch vermogen koppelt aan werkethiek. Maar vooral voor zijn reboundkracht, behoorlijk driepuntshot en powerplay viel de 2m01 metende Amerikaan op. De uitschuivers waar hij zich in zijn debuutjaar op liet betrappen – vlug in foutenlast en matige afwerking aan de vrijworplijn – moeten dit jaar naar beneden. “Je zegt dat wel, maar ik stond meermaals tegen een grotere tegenstander opgesteld. Dan is een foutje al eens vlug gemaakt”, weerlegt Clark. “Ik mag terugkijken op een degelijk seizoen. Werkpunten zijn er altijd, ik hoop dit seizoen weer een stapje vooruit te zetten.” Dat de Amerikaan er nog een jaartje bijdoet, is goed voor de automatismen. Coach Paul Vervaeck ziet dit jaar meer spelers terugkeren dan andere jaren. Veel heeft Clark momenteel niet om handen, die meteen na aankomst aan een coronatest werd onderworpen. “Ik kan me nu nog wat bezighouden. Wat lezen, een workout of zoals op dit moment het appartement wat herschikken. In mijn hometown Kansas City is de situatie een beetje als hier. Een mondmasker dragen is verplicht, en respect tonen voor de afstandsregels is een vereiste. Er is de laatste tijd heel wat gebeurd, Amerika is wel een ‘ gekkenhuis’. Iedereen lijkt wel in de ban van het Black Lives Matter-protest”, zegt het rugnummer 13 van Mechelen.

Goede relatie met coach

“Er lagen een aantal opties op tafel, maar daar wilde ik niet op ingaan. Ik heb het hier naar mijn zin. De mensen in Mechelen zijn hier goed voor mij. Vooral de relatie met coach Paul heeft de beslissing om bij te tekenen versneld. Er is een nauwe band tussen ons. Eind maart na het stopzetten van de competitie, ben ik vrij snel op mijn ééntje beginnen trainen. De groepstraining mogen dus snel beginnen”, aldus Marvin Clark.

Op de andere Amerikanen is het nog even wachten. Op 21 september worden nieuwkomer Kameron Edwards en zijn landgenoot Trevor Thompson in België verwacht. De Nederlander Jito Kok bleef in ons land.