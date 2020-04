Marktkramers schenken gebraden kippen en fruit aan poetspersoneel Mechels ziekenhuis: “Hun werk wordt vaak vergeten” Antoon Verbeeck

03 april 2020

Carl Van den Broeck van Charlies Wild & Gevogelte uit Booischot en Koen Lemmens van Lemmens Primeus uit Aartselaar schonken vanmiddag gebraden kippen en fruitpakketten weg aan het poetspersoneel van het AZ Sint-Maarten in Mechelen. De twee heren, die samen op de markt van Heverlee staan, willen zo de poetsdienst een hart onder de riem steken in deze drukke tijden. “Ik heb zo’n honderd gebraden kippen mee en Koen een fruitpakket voor elk personeelslid. Alles blijft in het ziekenhuis netjes bewaard in een koelkamer, zodat ze het na de werkuren mee naar huis kunnen nemen”, vertelt Carl. “Mijn nichtje werkt hier in het ziekenhuis bij de poetsdienst en samen met haar collega’s verzet ze bergen werk. Ze moeten onder andere de kamers ontsmetten van de corona-patiënten; werk dat bij het grote publiek vaak wordt vergeten. Wij willen hen met dit gebaar bedanken voor hun inzet.”