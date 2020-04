Marktkramer opent na 25 jaar beenhouwerij zonder wielen Wannes Vansina

27 april 2020

18u23 0 Mechelen In de Geitestraat in Mechelen is afgelopen weekend Het Vleesatelier opengegaan. Na vijfentwintig jaar op verschillende markten te hebben gestaan, verkoopt Rudy Andries (49) zijn boerenpensen voor het eerst in een zaak zonder wielen.

Andries zegt de markt na een kwarteeuw vaarwel; die is voortaan voor zijn zoon en schoonzoon. Voortaan vind je hem in de Geitestraat op de plek waar tot voor kort ijsjes werden verkocht. “In een schoon pandje dat heel mooi is ingericht, al zeg ik het zelf”, lacht hij.

De winkel heeft niks te maken met corona: de beslissing dateert van langer geleden. Hij was op zoek naar een nieuwe uitdaging. “Blij zijn met het virus kan je natuurlijk nooit, maar mij kwam het nog niet zo slecht uit. De opening van de winkel combineren met de markt, het had niet gelukt. Al hoop ik dat de markten wel snel kunnen herstarten.”

In de beenhouwerij grotendeels hetzelfde aanbod als op de markt – vlees afkomstig van kleine artisanale bedrijven die zich concentreren op een specialiteit - aangevuld met een aantal ‘speciallekes’.

“Veel maken we zelf, uiteraard ook onze boerenpensen. Deze zijn al 25 jaar mijn stokpaardje. Het recept kreeg ik als jonge gast van een beenhouwer uit de Borzestraat die het wilde doorgeven. Toen waren hier in de Geite- en de Borzestraat nog vijf à zes slagerijen, nu geen een meer.”