Markta vraagt behoud van markt Wannes Vansina

20 maart 2020

18u08 0 Mechelen Markta vraagt bij monde van voorzitter Luc ‘Vis’ Marien om de zaterdagmarkt in Mechelen te behouden, louter met voedselkramen.

“Wij zijn perfect in staat dat op een veilige manier te organiseren aangezien er dan plaats genoeg is. Daardoor zal de druk op de warenhuizen ook verminderen, die afgelopen week geflaterd hebben inzake afstand houden en organisatie”, zegt Luc Vis, die alleen al zeven medewerkers telt.

Burgemeester Alexander Vandersmissen heeft begrip voor de emoties, maar het antwoord is nee. De stad volgt de federale richtlijn. Die bepaalt dat alle markten verboden zijn, ‘behalve voedselkramen die onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening in gebieden die geen commerciële voedselinfrastructuren hebben’. “We vragen iedereen om de regels maximaal na te leven, dus moeten we dat zelf ook doen.”

Markta vindt het dan raar dat de markt zondag wél kan plaatsvinden in Steenokkerzeel. Zaterdag verkoopt Luc Vis ook van 9 tot 13 uur in het magazijn op de Liersesteenweg in Sint-Katelijne-Waver.