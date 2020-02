Markt brengt vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact Wannes Vansina

27 februari 2020

12u53 0 Mechelen Vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact brengen. Dat is het doel van een beurs die de stad Mechelen zaterdag 7 maart voor het eerst organiseert in de Keldermanszaal van het stadhuis.

De beurs is bedoeld voor iedereen bij wie het kriebelt om vrijwilligerswerk te doen, maar niet goed weet hoe of waar. “Heel wat mensen willen wel vrijwilligerswerk doen, maar kennen het aanbod niet of durven niet naar organisaties toestappen. Daar willen we verandering in brengen”, aldus schepen Björn Siffer. Twintig organisaties stellen zich voor. Nog andere organisaties kan je leren kennen met behulp van informatie.

Prijs

Dezelfde dag reikt de stad de Prijs van de Vrijwilliger uit, of beter: de Prijzen. Nieuw is dat er dit jaar niet één individuele vrijwilliger en één organisatie, maar zes vrijwilligers en zes organisaties met de prijs naar huis gaan.