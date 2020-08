Maria zit opgesloten in woning na werken: “Ga ik buiten, dan beland ik in ‘kattenbak’” Wannes Vansina

12 augustus 2020

16u35 0 Mechelen “Ik kan niet buiten, maar ze trekken het zich niet aan.” Even frisse lucht scheppen zit er voor Maria Croons (86) uit Mechelen niet in. Ten gevolge van werkzaamheden in de Feminastraat kan de rolstoelgebruikster haar sociale woning niet in of uit.

Momenteel wordt er naarstig gewerkt aan de vernieuwing van de seniorenwijk aan de Schijfstraat. Het grootste gedeelte is achter de rug, maar het vraagt toch zeker nog een jaar vooraleer alles klaar zal zijn. Maria heeft de pech dat ze nog aan de werfzone woont. De drempel kan ze niet over.

“Kom ik buiten, dan beland ik in een ‘kattenbak’. Wie mij duwt, moet al sterk zijn, of ik lig uit mijn rolstoel. Alleen kan ik al helemaal niet meer weg, dus kijk ik maar tv. Ik vind dat erg, maar wat kan ik eraan doen? Ze weten het hé Fons, maar ze trekken het zich niet aan.”

“Fout ligt bij aannemer”

Fons, dat is Fons Vermeeren (80), haar buurman en de wijkmeester. Hij brengt Maria regelmatig een bezoekje om haar te helpen. “Woonpunt heeft in feite zijn job gedaan, de fout ligt bij de aannemer. Hij ging hier een strook gelijk leggen, maar heeft dat niet gedaan”, klinkt het verwijtend.

Hij is bijzonder boos en erg fanatiek in zijn aanpak om toch maar iets gedaan te krijgen. “Het ligt er hier vuil en smerig bij. Het onkruid staat tot een meter hoog. Akkoord, dit is een werfbaan, maar ze hadden het proper kunnen leggen.”

Maria verhuisde in maart naar haar nieuwe en vernieuwde huurwoning, die ongeveer tegenover haar oude staat. Deze wordt momenteel gerenoveerd. Volgens Woonpunt kreeg ze bij de verhuizing de kans om iets verderop in de wijk te gaan wonen verder weg van de werf, maar ging ze daar niet op in.

“We beperken de hinder tot een minimum, maar de heraanleg van het openbaar domein kan uiteraard pas gebeuren na de renovatie van de woningen aan de overzijde”, zegt voorzitter Arthur Orlians. “Ondertussen ondersteunen we zoveel mogelijk met flatwachters, wijkmeester en sociaal assistentes.”