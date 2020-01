Maria na Hotel Römantik ook te zien in Homo Universalis Wannes Vansina

23 januari 2020

18u03 3 Mechelen Maria Geerts (70) uit Hombeek, bij het grote publiek bekend van ‘Hotel Römantiek’, neemt deel aan ‘Homo Universalis’. “In mijn zetel dacht ik: ‘Ik kan dat ook’. Tot je daar staat!”, lacht ze.

Maria is met haar zeventig lentes een van de ouderdomsdekens van de populaire spelrubriek van Iedereen Beroemd op Eén die vanaf volgende week wordt uitgezonden. “Mijn kinderen hebben mij ingeschreven nadat ik had gezegd: ‘Dat kan ik ook’.

Haar zelfvertrouwen verdween echter als sneeuw voor de zon op de eerste draaidag. “Dan gieren de zenuwen door je lijf. Het zijn allemaal onnozele proefjes, maar als je daar staat is het anders. Maar heel plezant! Een student uit Kortrijk die in Sint-Katelijne-Waver studeert en die ik meeneem naar de opnames in Schelle, noemt mij zelfs zijn derde oma.” Voorbereid heeft Maria zich niet. “Wat kan je ook doen? Ik ben nog heel actief, werk op mijn spruitenveld, rijd paard, ga fietsen. Ik ben altijd bezig. Mijn man is vijftien jaar geleden overleden, dus moet ik alles zelf doen.” Aan Hotel Römantik hield ze uiteindelijk geen partner over, wel een vriendschapsrelatie met Marc.