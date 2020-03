Maneblussers applaudisseren voor zorgmedewerkers: “Hartverwarmend. Bedankt Mechelen!” Wannes Vansina

De Mechelaars hebben woensdagavond om klokslag 20 uur hun waardering uitgedrukt voor de zorgmedewerkers door in de deur- of raamopening te applaudisseren. Dat na een nationale oproep. Het gebeurde op verschillende plaatsen, hier in de Kruisveldstraat in de wijk Tervuursesteenweg. De boodschap kwam aan. “Het is toch hartverwarmend om als thuisverpleegkundige op pad te zijn tijdens je avondronde en te zien dat er Mechelaars zijn die de tijd nemen om te applaudisseren voor de zorgverleners! Bedankt Mechelen!”, bedankte ene Kelly op ‘Ge zijt van Mechelen als…’ op haar beurt de applaudisseerders.