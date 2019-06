Man wordt onwel en overlijdt op Korenmarkt Els Dalemans

01 juni 2019

20u54 12

Op de Korenmarkt in Mechelen is zaterdagmiddag een man plots onwel geworden en overleden. “Even na 15 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een medische interventie”, zegt woordvoerder van politiezone Mechelen-Willebroek Dirk Van de Sande. “Ondanks de pogingen van het medische personeel om het slachtoffer nog te reanimeren, is de man ter plekke overleden. Bij het incident was verder niemand betrokken.”