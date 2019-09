Man wordt onwel en belandt in Barebeek TVDZM

10 september 2019

21u40 0

Een oudere man is dinsdagavond onwel geworden en in de Barebeek beland. Hulpdiensten werden opgeroepen. Onder hen ook de duikers van de brandweer. Die moesten uiteindelijk niet worden ingezet. Enkele omstaanders konden hem op het droge helpen. De man raakte niet gewond maar was wel erg onder de indruk. Hij werd preventief afgevoerd naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden.