Man wordt betrapt met 1.000 XTC-pillen: “Ik moest thuis weg en zocht snel geld. Ik heb teruggegrepen naar wat ik kende: dealen” Tim Van der Zetypen

11 oktober 2019

10u25 0 Mechelen Een man uit Mechelen riskeert een effectieve celstraf van 18 maanden voor het dealen van XTC. De Mechelaar werd door de politie in Beringen betrapt met zo’n 1.000 XTC-pillen in zijn rugzak. Oorspronkelijk verklaarde hij dat hij de drugs had aangekocht om zelf te gebruiken of festivals maar na een herverhoor gaf hij de feiten toe. “Ik werd thuis depressief en moest er dringend weg. Maar ik had geen geld voor de waarborg”, klonk het bij beklaagde.

De politie van Beringen merkte midden mei 2019 een verdacht voertuig op en besloot om de inzittenden te controleren. Bij de bestuurder werd er een rugzak aangetroffen met daarin zo’n duizend XTC-pillen. “Bij het doorzoeken van de wagen alsook de latere huiszoeking werd er nog cocaïne, cannabis en verschillende gsm-toestellen gevonden”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens op zitting.

De Mechelaar werd verhoord en verzon oorspronkelijk een verhaal. Naar eigen zeggen had hij de drugs aangekocht om zelf te gebruiken op festivals en feestjes. “Maar geconfronteerd met de vondst tijdens de huiszoekingen en het aantreffen van enkele drugsgerelateerde berichten in het gsm-toestel van beklaagde, werd hij opnieuw verhoord en ging hij over tot bekentenissen”, ging de openbaar aanklaagster verder.

6.000 euro winst

De Mechelaar verklaarde nu dat hij gedurende zo’n tweeënhalf jaar lang cocaïne had gedeald. “Maar omdat dit niet zo goed lukte, ben ik overgeschakeld naar XTC”, klonk het in zijn herverhoor bij de speurders. Een naam van zijn bovendealer wou hij niet kwijt. Uit vrees voor repressailles. Vandaag stond hij dus terecht voor het verhandelen van cocaïne en het bezit van XTC.

Het parket eiste een celstraf van achttien maanden, een geldboete die kan oplopen tot zo’n 8.000 euro en de verbeurdverklaring van de winst die hij zou hebben gemaakt met de drugsverkoop (zo’n 6.0000 euro, red.) alsook zijn wagen.

Verkeerde beslissing

De verdediging ontkende de feiten niet maar probeerde op enige mildheid te kunnen rekenen van de rechter. “Ik heb de verkeerde beslissing gemaakt om terug te gaan dealen maar ik had dringend geld nodig en zag geen andere mogelijkheden”, zei hijzelf. Zijn advocaat Koen De Backer vroeg om enerzijds de geldboetes en het vermogensvoordeel zo beperkt mogelijk te houden en anderzijds zijn cliënt een werkstraf op te leggen.

“Een werkstraf straf lijkt me veel te licht”, repliceerde openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “Meneer werd in het verleden al een keer veroordeeld tot een werkstraf voor het verhandelen van drugs. Deze straf heeft blijkbaar weinig indruk achtergelaten.” Een vonnis volgt op 6 november.