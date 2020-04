Man wil mildere straf voor vervalsing van paspoort Tim Van Der Zeypen

03 april 2020

Een man uit Mechelen kwam vandaag op zitting een mildere straf vragen aan de rechter. Hij werd begin maart nog veroordeeld voor het vervalsen van een paspoort. De Mechelaar kreeg toen een celstraf van 12 maanden effectief. De man ontkende niet dat hij de paspoort had aangekocht en de foto erop werd vervangen door zijn foto. De reden daarvoor was het feit dat hij op dat moment illegaal in ons land verbleef. “Maar inmiddels is zijn toestand geregulariseerd”, repliceerde zijn raadsman Saïd Aboulakil. “Zo is hij getrouwd met zijn vriendin die hij al jaren kende.” Er werd een celstraf met uitstel gevraagd. Aan de zijde van het parket vroeg men de bevestiging van het oorspronkelijke vonnis. De rechter velt een vonnis volgende week.