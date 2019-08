Man wil ingetrokken rijbewijs gaan afhalen... maar blijkt opnieuw dronken te zijn: “Intrekking met 6 uur verlengd” TVDZM

26 augustus 2019

Een autobestuurder probeerde afgelopen weekend zijn rijbewijs te gaan afhalen in het politiekantoor van Mechelen... toen hij nog dronken was. “De nacht voordien hadden we hem geverbaliseerd omdat hij positief testte tijdens een alcoholcontrole”, luidt het bij de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. “Wanneer hij een nieuwe ademtest moest afleggen, alvorens we zijn rijbewijs konden teruggeven, bleek hij opnieuw niet nuchter te zijn.” Daarop werd er door de politie beslist om de intrekking van het rijbewijs opnieuw te verlengen met zes uur.