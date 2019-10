Man vraagt vrijspraak voor racistisch bericht op Facebookpagina ‘Ge zijt van Mechelen als…’ Tim Van der Zeypen

09 oktober 2019

14u00 10 Mechelen Een Mechelaar, die momenteel in Portugal vertoeft, heeft zich woensdagochtend moeten verantwoorden voor een racistisch bericht op de Facebookpagina ‘Ge zijt van Mechelen als…’ Het parket eiste een celstraf van zes maanden, zijn advocaat vroeg de vrijspraak. “Ook al walg ikzelf van racisme, het is jammer genoeg niet strafbaar in België”, zei zijn advocaat Frédéric Thiebaut.

Het bericht van Mechelaar J.V. op de openbare Facebookpagina dateert intussen van enkele jaren geleden. “In zijn post vroeg beklaagde zich af waarom er in ons ‘apenland’ meer criminele ‘makkaken’ zijn dan Belgen”, zei procureur des konings Lieselotte Claessens woensdagochtend. “Hierop nam een bezorgde burger een print-screen, stapte ermee naar de politie en werd er klacht ingediend.” De Mechelaar werd uitgenodigd voor verhoor maar tijdens zijn verklaringen verschool hij zich achter zijn vrije meningsuiting.

Rondleiding

Vanuit het parket in Mechelen werd er oorspronkelijk gedacht om de zaak af te handelen met een bemiddeling tot strafzaken. Aan de Mechelaar werd gevraagd om een rondleiding in het Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten, Kazerne Dossin, te volgen. “Indien hij dit had gevolgd, had het nooit tot een dagvaarding gekomen”, klonk het nog op de zitting vanochtend. “Alleen deed hij deze rondleiding niet. Naar eigen zeggen omdat het zinloos was en omwille van zijn financiële situatie.”

“Niet aangezet tot racisme”

Hierop werd de Mechelaar alsnog gedagvaard voor de correctionele rechtbank en riskeert hij nu een celstraf van zes maanden en een geldboete van 150 euro met een eventueel probatie-uitstel. De verdediging ging vol voor de vrijspraak. Volgens hen is er met het bericht op de Facebookpagina nooit opgeroepen tot haat of werd er nooit aangezet tot racisme. “Dat is in België wel strafbaar, racisme an sich niet”, klonk het bij V.’s raadsman Frédéric Thiebaut. “Helaas. Want ook ik walg ervan maar het is nu eenmaal zo.”

De Mechelse strafpleiter verwees in zijn pleidooi onder meer naar een arrest van het Gentse hof van beroep uit 2017. Toen werd er een agent vrijgesproken nadat hij een foto, waarin hij mensen met een donkere huidskleur vergeleek met apen, had gepost op Facebook. “En laat ons eerlijk zijn. Het bericht van mijn cliënt op Facebook is een ‘light’-versie in vergelijking met die post van de agent”, besloot meester Thiebaut. “Als we dergelijke berichten de wereld uit willen helpen, roep ik het parket op om themazittingen te organiseren en iedereen die dergelijke berichten post, te dagvaarden of om een bemiddeling in strafzaken op te starten.”

Een vonnis in de zaak volgt op 6 november.