Man vraagt tweede kans nadat zijn straf wordt herroepen: “Ik kon die gevraagde cursus niet gaan volgen omdat ik twee operaties moest ondergaan.” TVDZM

14 oktober 2019

12u20 0

Een man uit Mechelen heeft zich maandagvoormiddag opnieuw moeten verantwoorden voor de rechter. De Mechelaar werd twee jaar geleden veroordeeld omwille van slagen en verwondingen. Hij kreeg toen een straf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden. Een daarvan was het volgen van een cursus agressiebeheersing. Iets wat de Mechelaar niet deed. “Ik moest worden geopereerd op de momenten dat ik deze cursus moest gaan volgen”, zei de man op zitting vanochtend. “Ik kon die cursussen niet gaan volgen. De justitie-assistent heb ik meermaals gecontacteerd om dit te melden maar zonder succes.” Zijn advocaat Johan Timmermans vroeg vandaag enige mildheid van de rechter en stelde een straf met uitstel voor. Of hij deze krijgt, weten we op 4 november.