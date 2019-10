Man volgt zoon naar vluchthuis waar ex-vrouw verblijft in afwachting van scheiding TVDZM

25 oktober 2019

De ex-vrouw van een Mechelse Indiër, heeft zich vandaag burgerlijke partij gesteld tegen de man. Net voor hun relatie in 2018 tot een einde kwam, vluchtte ze in afwachting van de echtscheiding naar een vluchthuis. De man probeerde haar steeds opnieuw te contacteren. Een keer volgde hij zelfs hun zoon van school naar huis. “Waarna hij verschillende brieven achterliet”, zei de openbaar aanklager op zitting. “Daarna werd hij meermaals in de straat gezien. Hij bleef dan in zijn wagen zitten en gluurde vervolgens uren naar de schuilwoning van zijn ex-vrouw.” De politie werd er vaak bij gehaald. Een keer werd hij ook op heterdaad betrapt. Geconfronteerd met de verklaringen van zijn ex-vrouw, gaf hij de feiten toe. Alleen minimaliseerde hij die wel tegenover de politie: “In die brief die ik heb achtergelaten, wilde ik me verontschuldigen.” Op zitting vandaag liet hij verstek gaan. De man verblijft momenteel in de Indië. Volgens zijn advocate, die zonder instructies was, trok de man recent opnieuw naar zijn thuisland na het overlijden van zijn vader. Een vonnis in de zaak volgt op 20 november.