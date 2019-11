Man verliest bromfiets na controle: “Hij reed onder invloed van cannabis en had geen geldig rijbewijs” TVDZM

20 november 2019

Een bromfietser is bij een verkeersactie door de politie van Mechelen-Willebroek zijn bromfiets kwijtgespeeld. “De bromfiets werd twaalf uur lang in beslag genomen”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De man was overigens niet in het bezit van een geldig rijbewijs en testte positief op het gebruik van drugs.” Een speekseltest later zou duidelijk maken dat de bromfietser onder invloed was van cannabis. De bromfietser kwam in het vizier van de politie nadat hij was opgemerkt toen hij 45 kilometer per uur reed. “De nummerplaats behoorde tot slot niet tot deze bromfiets”, besluit Van de Sande. “Die behoorde toe aan een andere bromfiets.”