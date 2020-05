Man sukkelt in water Tim Van Der Zeypen

24 mei 2020

13u55 0

De politie van Mechelen-Willebroek en de brandweerzone Rivierenland zijn in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 2 uur moeten uitrukken naar de Auwegemvaart in Mechelen. Een man was er in de Leuvense Vaart gesukkeld en geraakte er op eigen kracht niet meer uit. Een getuige kon de brandweer snel verwittigen. “Het slachtoffer werd uit het water gehaald en nadien overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De omstandigheden waarin de man in het water sukkelde, worden verder onderzocht.