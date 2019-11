Man stuurde meer dan zeshonderd berichten naar ex TVDZM

28 november 2019

14u35 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft Dimitri D.M. veroordeeld tot een celstraf van tien maanden met uitstel. De Mechelaar werd schuldig bevonden aan stalking.

Volgens het parket stuurde hij meer dan zeshonderd berichten naar zijn ex-vrouw. “En dit terwijl ik meermaals liet verstaan dat ik dat niet wou”, klonk het op zitting. De aanleiding voor de feiten was een relatiebreuk. Dit kon hij klaarblijkelijk niet verdragen. “Eerst begon hij haar enkele berichten te sturen maar al snel werd er ook gebeld, werd de vrouw lastig gevallen op Facebook en vermeerderde het aantal gestuurde sms-berichten zienderogen”, aldus het openbaar ministerie. “Zelfs een klacht bij de politie hield beklaagde niet tegen. Hij bleef ook nadien nog gewoon verder doen.” De feiten werden door de verdediging niet betwist. Ze konden zich vinden in een straf met uitstel. Naast de celstraf werd D.M. ook nog veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 6.000 euro aan zijn ex.