Man springt in Dijle voor weddenschap Tim Van Der Zeypen

19 juni 2020

15u20 0 Mechelen Hulpdiensten zijn donderdagavond massaal uitgerukt naar de Haverwerf in Mechelen. Een man was vanop de Vismarkt in de Dijle gesprongen. Hij mag een GAS-boete verwachten.

De melding kwam donderdagavond binnen omstreeks 21.30 uur. Kort daarvoor had de man zijn actie aangekondigd, als weddenschap. Door het goede weer was er veel volk aanwezig op de Vismarkt. Bij de hulpdiensten kregen ze daarom vele oproepen. “Bij onze aankomst kon de man samen met enkele omstaanders uit het water worden gehaald”, zegt Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek. “Nadien hebben we de man thuis afgezet.” De jongeman mag binnenkort een GAS-boete verwachten. “Zwemmen is er verboden”, verduidelijkt politiewoordvoerder Van de Sande tot slot.