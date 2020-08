Man slaat zwangere vriendin na ruzie over overspel Tim Van Der Zeypen

05 augustus 2020

14u00 0 Mechelen Eén jaar cel en een geldboete van 400 euro. Die straf hangt een 27-jarige Mechelaar boven het hoofd. De twintiger stond terecht voor partnergeweld. Hij sloeg zijn vriendin. Die was op het moment van de feiten veertien weken zwanger.

De feiten dateren van april jongstleden en vonden plaats bij zijn ouders thuis. Eén dag later sloeg hij haar opnieuw. Toen dreigde hij ook met een hamer te slaan. Zijn broer kon gelukkig net op tijd ingrijpen. Het slachtoffer liep wel enkele blauwe plekken en schaafwonden op. Volgens haar werd de twintiger wel vaker agressief. Een gevolg van zijn manisch-depressieve gevoelens. Het parket tilde bijzonder zwaar aan de feiten. “Zeker omdat hij haar sloeg, wetende dat ze zwanger was”, klonk het nog. De verdediging betwistte de feiten niet en vroeg een straf met uitstel. Naar eigen zeggen is het intussen duidelijk gekomen dat dit nooit had mogen gebeuren. “En ik wil nu vol voor onze relatie gaan”, besloot de 27-jarige. Een vonnis volgt op 19 augustus.