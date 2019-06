Man slaat zijn demente 83-jarige vader TVDZM

27 juni 2019

12u00 0 Mechelen Het parket heeft donderdagochtend een celstraf gevorderd van acht maanden met probatie-uitstel tegen Stephen S. De Mechelaar moest zich verantwoorden voor het slaan van zijn demente vader. “Samenleven met die man was niet gemakkelijk”, klonk het op zitting.

Het was de moeder van beklaagde die de politie opbelde in mei vorig jaar. Kort daarvoor zou de Mechelaar zijn vader zo’n vijf tot zes keer hebben geslagen terwijl het slachtoffer aan het slapen was. De vader, die beginnende dementie vertoonde, vertoonde naast een snee aan het oog ook nog enkele blauwe plekken in het aangezicht.

Toen S. werd verhoord, gaf hij meteen toe dat hij zijn vader één keer had geslagen. “Maar het was een combinatie van alcohol en vermoeidheid”, liet de Mechelaar noteren in zijn verhoor bij de politie. “Samenleven met die man was niet gemakkelijk. Die dag moest ik naar het werk en was ik moe. Toen ik voorbij zijn bed kwam, riep hij ‘zal’t gaan ja’. Mijn potje is daarop overgekookt.”

Autoritair

Beklaagde vertelde op zitting dat hij opnieuw bij zijn ouders was gaan wonen na een stukgelopen relatie. De situatie met zijn demente vader bleek bijzonder moeilijk. “Hij was altijd erg autoritair in zijn opvoeding. Stephen vond ook dat zijn vader verantwoordelijk was voor de dood van zijn broer. Die verongelukte bij een verkeersongeval. Omdat er geen getuigen waren, werd er gedacht aan zelfmoord”, zei zijn advocaat Tim De Hertogh.

Zelf voegde S. nog toe dat hij beseft dat hij zo niet had mogen reageren en dat hij de schade aan zijn vader inmiddels heeft vergoed. “Ik heb ook weer contact met mijn moeder. Na het incident ben ik meteen verhuisd. Zij komt geregeld op bezoek”, besloot de Mechelaar. Die vroeg aan de rechtbank een probatie-opschorting. Of hij dat ook krijgt, weten we op 11 september.