Man slaat op de vlucht wanneer politie hem wil oppakken op vraag van parket TVDZM

14 oktober 2019

14u35 0 Mechelen De Mechelse wijk Nekkerspoel is maandagmiddag opgeschrikt geweest door een korte achtervolging. De politie zette daar onder meer ook een speurhond voor in.

In opdracht van het parket moesten agenten van de politiezone Mechelen-Willebroek omstreeks 12.30 uur een gerechtelijk bevel uitvoeren. In de buurt van de Nekkerspoelstraat moesten ze een man gaan arresteren. Wanneer de agenten gingen aanbellen op het adres van de man, sloeg hij op de vlucht. De aanwezige agenten gingen meteen in de achtervolging. Er werd ook meteen versterking opgeroepen. Verschillende politiecombi’s kwamen ter plaatse. Ook de speurhond werd ingezet. “Na een korte maar intense zoekactie werd de man aangetroffen en opgepakt”, bevestigt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Dat gebeurde in de buurt van de Sint-Libertuskerk langs de Nekkerspoelstraat. Wat er nu met de man zal gebeuren is nog niet bekend. Vermoedelijk zal hij voor de onderzoeksrechter worden geleid.