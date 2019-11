Man schuldig aan stalking van ex-vrouw: “Hij achtervolgde mij en zoon naar vluchthuis” TVDZM

14u15 0 Mechelen Een man uit Mechelen is door de rechter schuldig bevonden aan stalking. Hij kreeg een celstraf van tien maanden met uitstel gekoppeld aan voorwaarden. Aan zijn ex moet hij een voorlopige schadevergoeding betalen van een euro.

De feiten dateren van vorig jaar. Kort nadat hun relatie stopte en in afwachting van de echtscheiding, ontvluchtte de vrouw haar woning en zocht ze opvang in een vluchthuis. Toch hield dat de Mechelaar niet tegen. Na school volgde hij zijn zoon naar de woning.

Daar liet hij dan verschillende brieven achter. “Hij werd ook meermaals opgemerkt in de straat”, zei het openbaar ministerie vorige maand op zitting. “Hij zat dan in zijn wagen en gluurde uren naar zijn ex-vrouw in het vluchthuis. Een keer wel hij zelfs op heterdaad betrapt door de politie en had hij geen deftige uitleg voor zijn aanwezigheid.”

Begrafenis

De Mechelaar werd bij verstek veroordeeld. Vorige maand kon hij het proces niet bijwonen omdat hij naar zijn thuisland India was teruggekeerd om naar eigen zeggen de begrafenis van zijn vader bij te wonen. De man werd in de loop van het onderzoek meermaals verhoord. Hij gaf de feiten wel toe maar minimaliseerde ze. “Ik heb die brief destijds achtergelaten omdat ik me wilde verontschuldigen”, verklaarde hij.

Naast de celstraf van tien maanden werd ook de geldboete van 800 euro met uitstel opgelegd. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.