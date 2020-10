Man schuldig aan bedreigingen van echtgenote, maar krijgt voorlopig nog geen straf Tim Van Der Zeypen

06 oktober 2020

15u27 0 Mechelen Een man uit Mechelen heeft van de rechter een opschorting gekoppeld aan voorwaarden gekregen. De Mechelaar stond begin september terecht voor het bedreigen van zijn ex-vrouw en illegaal wapenbezit.

Vorig jaar moest er door de politie twee keer worden ingegrepen in het huishouden van de Mechelaar. De eerste keer dreigde hij ermee om zelfmoord te plegen in zijn tuin. De tweede keer had hij zijn vrouw hardhandig aangepakt.

Er zouden ook telefoongesprekken zijn geweest waaruit bleek dat hij ermee dreigde om haar ‘bakkes’ te breken als zij niet zou doen wat de Mechelaar verlangde. Tot slot kreeg de politie ook nog verschillende wapens overhandigd van de ex-vrouw. Die wapens waren van haar man.

Geen vergunning

Hiervoor had hij vergunningen nodig, maar die had hij niet. “Geërfd van mijn vader en gekregen van mijn broer”, luidde het in zijn verklaringen. De verdediging vroeg een milde straf. Zo gaven zij de Mechelse rechter mee dat de stoppen van de Mechelaar waren doorgeslagen.

“Dit toen hij zijn job als commercieel directeur is verloren bij de reorganisatie van zijn bedrijf en begon te drinken”, aldus de advocaat. De rechter volgde het pleidooi van de advocaat en sprak een opschorting van straf uit. De man moet zich de komende twee jaren wel aan enkele voorwaarden houden.