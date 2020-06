Man riskeert negen jaar cel voor moordpoging: “Hij reed al lachend en twee keer in op zijn slachtoffer” Tim Van Der Zeypen

11 juni 2020

16u00 0 Mechelen Idlir D. uit Aalst stond vandaag terecht voor een moordpoging om een Mechelaar. Die laatste werd tot twee keer toe aangereden door de beklaagde. “Ik dacht dat hij dood was”, vertelde een getuige achteraf. Het parket eiste een celstraf van negen jaar effectief. D. zelf betwistte de moordpoging.

Eén dag na Valentijn kreeg de politie van Mechelen-Willebroek de melding van een bewuste aanrijding in de Maurits Sabbestraat. Het was de moeder van het slachtoffer die naar de politie was gestapt. Op basis van eerdere meldingen, bleek dat de politie op Valentijn zelf ter plaatse was moeten gaan naar de Maurits Sabbestraat omwille van een bewuste aanrijding. Alleen waren zowel dader als slachtoffer op dat moment niet meer aanwezig. Via camerabeelden en een buurtonderzoek, vielen de puzzelstukjes langzamerhand in elkaar.

Het slachtoffer bleek toen doelbewust en twee keer te zijn aangereden. “Ik hoorde een gil en een klap. Wanneer ik ging kijken lag een jongeman op de grond”, zei die getuige destijds. “Op dat moment zag ik een auto opnieuw inrijden om het slachtoffer. Die laatste probeerde op dat moment opnieuw recht te staan maar werd opnieuw aangereden en over de motorkap geslingerd. Ik dacht echt dat hij dood was.” Volgens andere getuigen was de chauffeur ook de hele tijd aan het lachen achter het stuur.

Het slachtoffer liep verwondingen op aan de rug en in de knieën. “Hij heeft ook nog steeds nachtmerries”, zei zijn advocate Ann Bellens. Zij vroeg een schadevergoeding van 5.000 euro. “Hij had psychische problemen maar had deze onder controle. Deze feiten werkten als een trigger en heeft zich opnieuw moeten laten opnemen”, aldus meester Bellens. Hierdoor kon het slachtoffer zelf maar na twee maanden worden verhoord over de feiten.

De beklaagde werd opgepakt en opgesloten in de gevangenis. Vandaag moest hij zich voor de moordpoging komen verantwoorden. Het parket eiste een celstraf van negen jaar effectief. Niet enkel was er volgens het parket een zeer groot recidivegevaar, de beklaagde zou bovendien ook heel wat voorgaande veroordelingen opgelopen.

Uitlokking

De verdediging stelde zich heel wat vragen bij het gevoerde onderzoek. Volgens het ging het helemaal niet om een moordpoging maar eerder om opzettelijke slagen en verwondingen. “Waarbij mijn cliënt als eerste werd uitgelokt”, zei meester Manu Bande. “Kort voor de feiten is er een jarenoude discussie opnieuw opgelaaid en werd mijn cliënt als eerste gestoken met een mes. Hij liep daarbij zelf verwondingen op.”

Hiervoor werd de tegenpartij uiteindelijk buitenvervolging gesteld. Op basis van een gebrek aan bewijzen. Nog volgens de Mechelse strafpleiter was het ook nooit D.’s intentie om zijn slachtoffer te doden. “Hij kwam na de steekpartij, de tegenpartij opnieuw tegen met de auto en wilde hem enkel intimideren. Onder meer omdat er voor de steekpartij ook een hele reeks bedreiging werden geuit door de tegenpartij”, besloot meester Bande. “Het was een oerdomme beslissing maar hij heeft nooit de tegenpartij willen kapot maken. Mijn cliënt was met de auto. Als hij die man wou vermoorden, had hij dat ook effectief kunnen doen.”

Vonnis volgt op 25 juni