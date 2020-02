Man riskeert dertig maanden cel voor diefstal met geweld Tim Van der Zeypen

03 februari 2020

14u55 0 Mechelen Het parket in Mechelen heeft maandagochtend een celstraf gevorderd van dertig maanden tegen Abdollah E.M. De man moest zich verantwoorden voor een diefstal met geweld op een tiener op de Vismarkt én twee andere diefstallen.

Begin november jongstleden diende de vader van een tiener klacht in bij de politie, nadat zijn zoon het slachtoffer was geworden van een diefstal met geweld. “Toen het slachtoffer zijn gsm boven haalde, dacht beklaagde dat hij zijn dronken en dansende vriend aan het filmen was”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy. “Beklaagde ging naar hem toe, nam zijn gsm af en vroeg om zijn identiteitskaart af te geven. De tiener weigerde, maar beklaagde rukte de portefeuille uiteindelijk de jaszak. Hierbij beschadigde hij ook de jas.”

Nadat een groepje jongeren zich kwam moeien, kon de tiener ontkomen. Hij kreeg zijn portefeuille terug, maar er bleek wel een biljet van tien euro uit te zijn verdwenen. Op basis van camerabeelden kon de politie de verdachte identificeren. Oorspronkelijk ontkende hij, maar op zitting gaf hij de feiten toe. “Hij was onder invloed van drugs”, zei zijn raadsman Dieter Van Hemelryck. “Hiermee willen de we feiten niet bagatelliseren, maar als je goed kijkt naar zijn strafblad, zie je dat dit zijn grote probleem is.”

Koffie en horloge

Naast de diefstal met geweld moest E.M. zich ook nog verantwoorden voor twee diefstallen. Die pleegde hij vòòr de diefstal met geweld. “In het station ging hij ervandoor met een dertigtal pakken koffie en in een Mechelse woonzorgcentrum brak hij lockers open en maakte hij onder meer een horloge buit”, aldus Van Looy. Zij hield rekening met het strafblad, waarop dertien veroordelingen stonden, en vorderde een celstraf van dertig maanden effectief. “Meneer mag een tweede kans krijgen. Maar dan wel nadat hij eerst een effectieve celstraf heeft gekregen”, besloot Van Looy.

Ook de twee andere feiten werden op zitting toegegeven. “De diefstal in het station pleegde hij omdat hij net uit de gevangenis was. Hij had geen huis, kon nergens terecht en had geen geld noch middelen”, voegde meester Van Hemelryck toe. De strafpleiter vroeg de rechtbank om zijn cliënt niet naar de gevangenis te sturen en stelde een straf met uitstel voor in de plaats. “Zo kan hij zich residentieel laten opnemen en zich laten behandelen voor zijn alcohol- en drugsprobleem.” De man verblijft momenteel in de gevangenis. Op 17 februari kent hij het vonnis.