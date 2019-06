Man riskeert 8.000 euro boete voor bezit twee cocaïnebolletjes Wannes Vansina

03 juni 2019

15u39 0 Mechelen Het Openbaar Ministerie heeft maandag vier maanden cel en 8.000 euro boete gevorderd, mogelijk met probatie-uitstel, tegen een Mechelaar voor het bezit van twee cocaïnebolletjes.

De man werd in oktober vorig jaar bij een controle van een horecagelegenheid in Willebroek betrapt op het bezit van de drugs. De beklaagde werd eerder al veroordeeld voor drugsbezit. “Hij was een stevige gebruiker van cannabis, maar is daarmee gestopt. Cocaïne heeft hij naar zijn zeggen maar drie keer gebruikt. Dat hij betrapt werd, was voor hem het signaal om definitief te stoppen met drugs”, gaf zijn raadsman aan. Om dat te bewijzen, leverde de man ook een urinestaal af. Uitspraak op 24 juni.