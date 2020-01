Man rijdt onder invloed van cannabis met tweejarige zoontje op de achterbank Tim Van der Zeypen

13 januari 2020

11u45 0 Mechelen Een vader van een tweejarige zoontje heeft afgelopen weekend zijn rijbewijs mogen inleveren voor vijftien dagen. De man werd betrapt tijdens de alcohol- en drugscontroles van de politiezone Mechelen-Willebroek. Hij was onder invloed van cannabis.

De chauffeur reed afgelopen weekend een van de controleposten binnen van de politiezone. In totaal nam de politie 1.259 ademtests af. De man mag het binnenkort gaan uitleggen aan de politierechter. Hij riskeert naast een bijkomend rijverbod ook nog een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro.

De politie stelde ook nog een extra proces-verbaal op tegen de man. “Dit voor een inbreuk op de wetgeving van de jeugdbescherming. Hij kreeg een proces-verbaal voor een onrustwekkende opvoedingssituatie”, legt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande uit.

Voorlopig rijbewijs

Verder nam de politie nog vier andere rijbewijzen in voor vijftien dagen. Twee ervan reden onder invloed van drugs. “Een chauffeur was een 23-jarige vrouw. Zij beschikte nog maar over een voorlopig rijbewijs”, gaat Van de Sande verder. “Ze verklaarde aan de agenten dat ze die nacht twee jointjes had gerookt en gaf ook toe de avond ervoor drie jointjes te hebben gebruikt.”

De twee andere chauffeurs verloren hun rijbewijs omwille van alcohol. Ze hadden respectievelijk 1,7 en 1,8 promille alcohol in hun bloed. Twaalf bestuurders moesten dit weekend dan weer hun rijbewijs inleveren voor zes uur. Evenveel andere chauffeurs deden dat tot slot voor drie uur.

Rijbewijs al ingetrokken

“Er werd tijdens de controle-actie ook nog een chauffeur betrapt die geen rijbewijs op zak had”, besluit Van de Sande. “De man had zijn rijbewijs kort daarvoor al moeten inleveren voor zes uur nadat hij eerder al was tegengehouden door de politiezone Kastze (Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst, red.). De wagen van de man werd aan de kant gezet met een wielklem.”