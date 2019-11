Man ontkent verkrachting van kwetsbare meisjes Wannes Vansina

07 november 2019

16u53 0 Mechelen “Het klopt niet.” Een man uit Woluwe ontkende donderdag voor de correctionele rechtbank in Mechelen twee meisjes van 15 en 18 te hebben verkracht. De procureur des konings vorderde een effectieve gevangenisstraf van vier jaar.

In 2017 stormde op een avond een 15-jarig meisje huilend een café in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Mechelen binnen. Later zou het uit een instelling weggelopen Roma-meisje de politie verklaren dat ze werd verkracht door de beklaagde. Ze kende de man uit een instelling en had met hem afgesproken. Ze keken bij hem thuis eerst een film. Volgens de verklaringen van het meisje begon hij haar daarna te betasten en probeerde hij haar te kussen, maar duwde ze hem weg.

“Daarop stopte hij een trui in haar mond zodat ze niet zou kunnen roepen en verkrachte hij haar. Vervolgens heeft hij haar laten vertrekken”, aldus openbaar aanklager Nele Poelmans. De beklaagde verklaarde aan de politie dat hij het was die haar had afgewezen. “Maar pas nadat ze een halfuur met zijn lid zou hebben gespeeld en 10 minuten seks hadden gehad. Compleet ongeloofwaardig, ook omdat dit niet overeen komt met de letsels bij het slachtoffer”, oordeelde de procureur.

Autismespectrumstoornis

De man moest zich ook verantwoorden voor een tweede verkrachting op 29 augustus van hetzelfde jaar. In het station van Sint-Niklaas voerde hij een 18-jarig meisje mee naar een parking. “Hij gaf haar een vuistslag in de nieren, trok haar armen op haar rug en penetreerde haar zonder condoom”, beschreef Poelmans de feiten. Voor beide verkrachtingen vorderde ze vier jaar effectief. “Ik verzet mij tegen elk probatie-uitstel. Therapie is zinloos zolang beklaagde de feiten niet bekend.”

Ook ter zitting hield de man, die zou lijden aan een autismespectrumstoornis, zijn onschuld staande. “Het is niet zo gebeurd. Het klopt niet. Ik ben zo niet. Het was met toestemming”, bezwoer hij de rechter. Hij liet zich overigens niet bijstaan door een advocaat. De rechter vonnist pas op 5 december, maar wees erop dat er nog een derde meisje is. Zij heeft hem aangewezen als de man die haar in het station van Sint-Niklaas had gevraagd om hem te pijpen en die haar hand op zijn kruis had getrokken.

“Zwaar getekend”

De burgerlijke partijen eisten respectievelijk 2.500 en 5.000 euro schadevergoeding. “Mijn cliënte is een zeer kwetsbaar meisje dat eerder al het slachtoffer werd van misbruik door loverboys. Ze is zwaar getekend. Ze dacht dat beklaagde haar vriend was”, getuigde de raadsvrouw van het eerste meisje. Ook het tweede meisje zou moeite hebben om de feiten achter zich te laten. “Ze was nog maagd en zit psychologisch en mentaal heel diep.”