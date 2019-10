Man moet werkstraf uitvoeren na diefstal met geweld TVDZM

15 oktober 2019

De rechter in Mechelen heeft een jongeman (18) schuldig bevonden aan een diefstal met geweld. Die vond eind mei 2019 plaats. De achttienjarige viseerde toen drie jongeren in de buurt van de Thomas More Hogeschool. Hij eiste een geldsom van de jongeren. “Toen het latere slachtoffer naar zijn portefeuille greep, werd hij vastgepakt en nam beklaagde onmiddellijk vijf euro uit de portefeuille. Voor hij ervandoor ging met de fiets van een van de andere jongeren, bedreigde hij hen. Zo zouden er represailles zijn indien de politie er werd bij gehaald”, aldus de openbaar aanklager destijds. De jongeman werd geïdentificeerd op basis van camerabeelden. Later bleek dat de Mechelaar nog maar net achttien jaar was geworden maar wel al over een stevig strafrechtelijk verleden beschikt. Op zitting ontkende hij de feiten. Volgens zijn verklaringen was hij enkel aanwezig op het moment van de diefstal maar pleegde hij de diefstal niet. Hij vroeg de vrijspraak. De Mechelse rechter ging daar dus niet op in. Zij veroordeelde de achttienjarige tot het uitvoeren van een werkstraf van honderd uur. Doet hij dat niet, dan riskeert hij alsnog een celstraf van tien maanden.