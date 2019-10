Man manipuleert roulette in casino TVDZM

21 oktober 2019

Het parket in Mechelen heeft een celstraf gevorderd van 8 maanden en een geldboete van 800 euro tegen een man uit Mechelen. De Mechelaar moest zich verantwoorden voor oplichting. In maart vorig jaar manipuleerde hij een roulette in Mechels casino Golden Games. De man won zo iets meer dan 3.500 euro. Via camerabeelden kwamen de feiten aan het licht en werd er door het Casino klacht ingediend bij de politie. Niet veel later werd de Mechelaar geïdentificeerd. Die ontkende op zitting maandagvoormiddag de feiten niet. Hij vroeg echter wel enige mildheid. Naar eigen zeggen heeft hij een gokprobleem. De verdediging vroeg daarom een autonome probatiestraf. Of hij dat krijgt, weten we op 8 november. Dan velt rechter Theo Byl een vonnis.