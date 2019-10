Man liet vriend drugs gebruiken in de auto, parket vraagt celstraf van zes maanden TVDZM

25 oktober 2019

Een jongeman uit Mechelen heeft zich vanochtend moeten verantwoorden het bezit en verhandelen van cocaïne alsook het gebruiker ervan toe te staan in zijn wagen. In november 2018 werd hij door de politie van Gent tegengehouden. In de auto werden twee zakjes cocaïne gevonden. Bovendien bleken er uit de eerste vaststellingen van de politie-inspecteurs ook duidelijke sporen te zijn van drugsgebruik in de auto. Dat laatste werd niet betwist. “Mijn vriend wou gebruiken, ik heb gezegd dat het ‘ok’ was. Maar ik heb nooit gedeald. Vroeger heb ik zelf nog drugs gebruikt maar intussen ben ik clean”, zei de jongeman tegen de Mechelse rechter. “Die avond was gewoon een opeenstapeling van stommiteiten.” De advocaat van de jonge Mechelaar vroeg dus de vrijspraak voor het drugsbezit -en handel, voor de het ter beschikking stellen van zijn wagen vroeg de raadsman enige mildheid. Het parket daarentegen bleef bij zijn vordering. Het eiste een celstraf van zes maanden en een geldboete die kan oplopen tot 8.000 euro effectief.