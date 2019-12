Man licht voormalige koster van Sint-Romboutskathedraal én twee bejaarde vrouwen op, parket eist twee jaar cel Tim Van der Zeypen

19 december 2019

16u00 0 Mechelen Een man uit Mechelen mocht het donderdag ochtend komen uitleggen aan de rechters. Het parket dagvaardde hem voor oplichting. “Meneer koos bejaarde dames of goedgelovige mannen uit als slachtoffer en maakte zo enkele tienduizenden euro’s buit”, zei de openbaar aanklager. Hij eiste twee jaar effectief. De verdediging minimaliseerde en vroeg de vrijspraak.

De oplichtingen dateren intussen al van drie jaar geleden. Toen diende het eerste slachtoffer klacht in. Het ging om de buurvrouw van beklaagde. “Meneer deed zich aan de telefoon onder meer voor als CEO van een bank, medewerker van Ikea en zelfs een keer als onderzoeksrechter”, zei de openbaar aanklager.

Tijdens die telefoongesprekken vroeg beklaagde aan het slachtoffer om geld op te rollen in een krant en deze vervolgens in haar brievenbus achter te laten. “Een koerier zou die krant mét geld wel komen oppikken”, klonk het nog op zitting. Pas na het derde telefoontje stapte de vrouw naar de politie.

Lening

Intussen had hij ook al een tweede slachtoffer gemaakt. Deze keer verwierf hij onder een smoes iets meer dan 34.000 euro. “Een lening”, beweerde hijzelf. Alleen bleek het geld nergens meer te vinden.

“Maar waar is hier sprake van oplichting? Mijn cliënt heeft haar nooit verplicht of heeft haar nooit bedreigd”, zei de raadsman van beklaagde. Ook de feiten van het eerste slachtoffer werden betwist. Volgens zijn verklaringen heeft hij nooit geld in ontvangst genomen en ging het om een poging om hem slecht te maken in de buurt. “En me hier zo weg te krijgen”, voegde de Mechelaar nog toe.

Koster

De feiten tegenover zijn derde en laatste slachtoffer werden wel toegegeven. Alleen was er wat betwisting over het totaalbedrag. Volgens het parket lichtte hij de voormalige koster van de Sint-Romboutskathedraal op. “De man verzamelde postprenten met kerken. Beklaagde bood er aan”, aldus de openbaar aanklager. “Er werd betaald door het slachtoffer maar beklaagde overhandigde de postkaarten niet.”

De koster overleed in oktober 2018. Een van de twee andere slachtoffers stelde zich burgerlijke partij. Haar advocate Liesbeth De Vleeschouwer vroeg een schadevergoeding.

Vonnis op 16 januari.