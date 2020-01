Man lapt voorwaarden aan zijn laars en riskeert nu effectieve celstraf voor slagen en verwondingen TVDZM

29 januari 2020

Het parket in Mechelen vroeg vanochtend de herroeping van een vonnis uit oktober 2018 tegen Karim E.H. De man werd destijds veroordeeld tot een celstraf van acht maanden omdat hij de vrouw van zijn buurman had geslagen. De twee kregen ruzie omdat zij het beu was dat er zoveel ruzie in het huishouden van de beklaagde was. “Meneer kreeg al twee keer een gunst en de kans om aan zijn problematiek te werken, maar telkens lapt hij er zijn laars aan”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens op zitting. Hiermee verwees het parket onder meer naar de cursussen agressiebeheersing waar hij niet naar toe ging of zijn zoontje meenam. “Die cursussen trokken op niets. Ik wil een betere”, zei hijzelf tegen rechter Suzy Vanhoonacker. Hij zag de straf liever niet herroepen. Een vonnis volgt op 19 februari.