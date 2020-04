Man krijgt werkstraf opgelegd na partnergeweld Tim Van Der Zeypen

08 april 2020

10u10 0 Mechelen Een 49-jarige man is door de rechtbank van Mechelen veroordeeld tot het uit voeren van een werkstraf van 120 uren. Hij werd schuldig bevonden aan partnergeweld. Het koppel ging inmiddels uit elkaar en scheidde. Aan de ex-vrouw werd een schadevergoeding toegekend van 1.150 euro.

Het koppel huwde enkele jaren geleden in Syrië en vluchtte in 2016 naar België. Naar eigen zeggen begon het geweld van zodra ze in België arriveerden. Soms waren ook hun kinderen getuigen van de feiten. In maart 2019 kwam er een einde aan het geweld. Toen werd de politie erbij gehaald. De inmiddels ex-vrouw was na de zoveelste klappen naar haar werkgever gevlucht. “Ze vertoonde ernstige verwondingen en aan de politie verklaarde ze dat ze niet enkel klappen had gekregen maar ook nog eens bij de keel was gegrepen”, zei de openbaar aanklager destijds. “Bovendien kreeg ze ei zo na nog een mes in haar rug was het niet dat ze een rugzak droeg.”

De feiten werden deels betwist. “Ik was verbaal erg agressief”, gaf de man op zitting toe. “Maar ik heb nooit gevochten of geweld gebruikt. Ik heb enkel gereageerd op het gedrag van mijn inmiddels ex-vrouw. Zij was vreemdgegaan en daarna is zij me beginnen uit te dagen.” De verdediging vroeg daarom de vrijspraak aan de Mechelse rechtbank maar hier ging de rechter niet op in. De veertiger werd schuldig bevonden maar kreeg een werkstraf opgelegd. Voert hij die niet uit binnen het jaar, riskeert hij alsnog een celstraf van een jaar effectief.