Man krijgt achttien maanden cel voor cocaïnehandel Tim Van Der Zeypen

27 mei 2020

17u00 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft een 26-jarige man schuldig bevonden aan het verhandelen van cocaïne. De twintiger kreeg een celstraf van achttien maanden opgelegd. Hij moet ook een boete betalen van 8.000 euro.

De dealer liep tegen de lamp bij een politiecontrole. Hij was toen in het bezit van cocaïne. Oorspronkelijk ontkende hij zijn betrokkenheid maar nadat de speurders enkele afnemers hadden verhoord, ging de 26-jarige alsnog over tot bekentenissen. Volgens het parket was de 26-jarige al zo’n half jaar bezig met het verhandelen van de cocaïne. Dit werd wel tegengesproken. “Het gaat maar om twee maanden”, klonk het. De verdediging van de 26-jarige vrouw een werkstraf. “Hij is jong en zit erop gebrand om te kunnen gaan werken”, zei zijn advocate Ayse Top. De rechter ging hier uiteindelijk niet op in. Naast een effectieve celstraf van achttien maanden kreeg hij ook nog een geldboete opgelegd van 8.000 euro. Of B. in beroep zal gaan tegen die beslissing, is nog niet bekend.